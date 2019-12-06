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Выбор входной металлической двери

Москва, 06.12.2019
#PressRelease

Чтобы правильно выбрать входные двери в СПб или любом другом городе, нужно принимать во внимание целый ряд факторов с учетом условий, в которых она будет эксплуатироваться, и эстетических предпочтений домохозяев.

  • Материал, использованный для изготовления основы. В этих целях может использоваться сталь или алюминий. Преимущества первого варианта заключаются в высоких показателях прочности, тепло- и звукоизоляции. Главное достоинство второго варианта состоит в легкости дверей, благодаря чему их доставка и монтаж существенно упрощаются. Кроме того, алюминий обладает большей пластичностью, а потому позволяет дизайнерам воплощать самые смелые замыслы. Чем больше толщина металлического листа, используемого для изготовления двери, тем выше ее надежность и тем дороже она стоит. Российские производители чаще всего изготавливают двери из стального листа толщиной два-три миллиметра.
  • Внешняя и внутренняя отделка. Дизайн входной металлической двери должен гармонично сочетаться с экстерьером и интерьером жилья. Для отделки этого изделия применяется множество материалов, включая пластмассу, МДФ-панели, полимерную покраску, лак и древесину.
  • Способ открывания. Входная дверь может открываться направо или налево, внутрь или наружу.
  • Влагоустойчивость и огнеустойчивость. При выборе металлических входных дверей надо учитывать, что они непрерывно подвергаются различным воздействиям извне. Поэтому их покрытия обладать устойчивостью к влаге и высоким температурам.
  • Звуко- и теплоизоляционные свойства. Для их улучшения металлические входные двери наполняют пенополистиролом, минеральной ватой, гофрокартоном и другими материалами. Минеральная вата обеспечивает наибольшую надежность, однако она стоит значительно дороже других материалов, используемых в данных целях.
  • Запирающий механизм. Чем надежнее установленные на двери замки, тем выше защищенность жилья. Эти устройства делятся на тринадцать классов взломоустойчивости. Чем выше класс, тем труднее взломать замок и тем выше его стоимость. Для использования в быту можно обойтись замками первого-четвертого классов.
  • Фурнитура. Экономить на ней не следует, так как дешевая фурнитура не просто снижает эстетические свойства входной двери, но может легко развалиться спустя короткое время после ее установки.
  • Производитель. Покупка дверей, изготовленных известными производителями, позволяет рассчитывать на гарантированное высокое качество всех элементов этих изделий. Срок гарантии должен составлять как минимум шесть месяцев.
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