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Россия потребовала от Украины «экономически обоснованных тарифов» на транзит

Москва, 07.12.2019

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе встречи с уполномоченным федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее заявил, что российская сторона ожидает от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере.

Речь в том числе идёт об условиях транзита российского «голубого топлива» через территорию «самостийной» с 2020 года, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на пресс-релиз «Газпрома», Миллер также подробно проинформировал Вальдерзее о ходе переговоров с Украиной о сотрудничестве в газовой сфере.

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнесмена заявил, что Украина на переговорах в Вене по транзиту газа озвучила «практические нереализуемые запросы».

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