Вход/Регистрация Подписка

Главные правила написания курсовой работы

Москва, 07.12.2019
Написание курсовой работы для большинства студентов является сложной работой, которую хочется отложить на потом. Над ней начинают работать в самый последний момент, когда времени остаётся совсем немного.
#PressRelease

Качественная курсовая работа — это серьёзный научный труд, требующий большого количества времени. Естественно, работать над ним нужно основательно и долго. Тогда выполненное задание получится качественным. Задача студента, трудящегося над курсовой работой – подобрать материал, изучить литературу и применить собственные навыки для создания аналитического раздела.

В ВУЗах на выполнение курсовых работ дают целый семестр. Однако студенты предпочитают отложить решение задачи на последние несколько дней до сдачи и зачастую задаются вопросом где заказать курсовую. Написать качественную курсовую и сдать её точно в срок получится, лишь придерживаясь определённых рекомендаций. Итак, что же должен знать студент, которому вскоре предстоит сдавать курсовую работу, а он ещё не начал её писать?

  1. Выбрать тематику работы. Во многих ВУЗах темы для курсовых работ выдаёт студентам куратор группы или преподаватель. Перед началом написания желательно побеседовать со своим научным руководителем, уточнить проблемы, которые нужно рассмотреть в курсовой, посоветоваться с наставником и записать его рекомендации. Такой подход охарактеризует студента с лучшей стороны и продемонстрирует его желание выполнить работу качественно. Все рекомендации, полученные от научного руководителя, следует учитывать при написании. Бывает так, что студент имеет собственный взгляд на проблематику, которую затрагивает выбранная тема. Он может отличаться от позиции преподавателя по рассматриваемому вопросу. Выражать его слишком ярко в своей работе не следует, чтобы не попасть в немилость к наставнику.
  2. Собрать материал для теоретического раздела. Когда определена тема курсовой работы, приступайте к поиску полезной информации по ней. Хорошо, если тема широко распространена. В этом случае студент может найти информацию по ней в Интернете. Если же для курсовой работы выбрана узкоспециализированная и редкая тематика — придётся сходить в библиотеку и покопаться в архивах. Современные ВУЗы предоставляют студентам электронную литературу, которой очень удобно пользоваться при написании курсовой работы. На этапе сбора информации берите все сведения из разных источников. Лучше потом какую-то их часть не включать в теоретическую часть работы, чем тратить много времени на придумывание недостающего абзаца.
  3. Составить план работы. Хороший и подробный план облегчает написание любой курсовой работы. Он помогает отсортировать собранный материал по разделам. На данном этапе работы над курсовой студент должен правильно оформить титульный лист, план и вводную часть. Тогда у него уже будет около 5-ти листов готовой работы. На основании готового плана по разделам нужно тщательно проработать параграфы. После этого можно формировать теоретический раздел курсовой работы, копируя информацию из собранного книжного или электронного материала. При выполнении этой части работы следует одновременно оформлять список литературы и делать сноски по источникам информации, чтобы в дальнейшем не запутаться.
  4. Выполнить аналитическую часть курсовой. Визуализировать информацию с помощью схем и графиков. Основная часть работы после этого будет полностью готовой и студенту останется лишь сформулировать свои рекомендации и  подвести итоги.
  5. Внимательно прочитать оформленный текст. Работа над курсовой предполагает изменение информации, добавление новых сведений и удаление некоторых строк по ходу написания. Поэтому важно по завершении внимательно вычитать текст, чтобы исключить из него бессвязные строки.
  6. Сделать практическую часть и выводы. Проведённое исследование становится базой для формулировки практической части и выводов. Студент должен серьёзно отнестись к выполнению последней, практической главы. Над ней придётся работать самостоятельно, поскольку преподаватель будет оценивать работу именно по её индивидуальности. Небольшие погрешности научный руководитель может не брать во внимание, если увидит, что студент сам трудился над практической главой.

Курсовая работа будет успешной, если использовать для её написания индивидуальный подход. Помните о том, что скачанная из Интернета курсовая принесёт вам плохую оценку и наверняка станет причиной отправки на пересдачу. За помощью в написании курсовой работы вы можете обратиться к специалистам https://studently.ru/.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году
      Инвесторов тревожит состояние торговли и намеки на слабость американской экономики. Результат – ослабление американской валюты и худшая с октября неделя.
    2. Экспериментальый налог платят четверть миллиона человек
      Госдума РФ распространила эксперимент по взиманию налога с самозанятых еще на 19 регионов России. До сих пор он проходил в четырех, включая Москву
    3. IPO Saudi Aramco: эйфория быстро закончится
      Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии провела долгожданное IPO. Только перспективы акций не кажутся экспертам радужными.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама