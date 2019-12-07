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Как совершить паровую революцию

Москва, 07.12.2019
Единого подхода к проблеме курения электронных сигарет в мире нет. Законодатели всех стран пытаются выработать свои гармоничные правила, касающиеся вейпинга. Россия в ближайшее время тоже намеревается сделать это.
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  • Как совершить паровую революцию

Жительница города Анадырь на Чукотке с вейпом на одной из улиц ноябре

ТАСС Автор: Артем Геодакян

Употребление табака в России в последние годы значительно снизилось. Об этом свидетельствует статистика агентства Bloomberg. Доля взрослого населения, употребляющего табак, по итогам прошлого года достигла 33,5%, тогда как в 2009 году этот показатель составлял 44%. Казалось бы, за последнее десятилетие от сигарет отказался каждый пятый взрослый. В то же время количество употребляющих табак в России все еще выше среднемирового показателя 28%. А значит, борьба с курением будет продолжаться.

Для этого недавно утверждена антитабачная концепция, главная цель которой — дальнейшее снижение потребления табака. Концепция согласована с позицией ВОЗ и гармонизирована с мировой практикой. Во всем мире стоит вопрос, как сократить потребление табачной продукции, в условиях и так жесткого антитабачного законодательства, подразумевающего полный запрет на рекламу, высокие акцизы, предупреждения о вреде и так далее. Как правило, предлагается единственный способ борьбы — поднять цены на табак и сделать его экономически недоступным. Но в реальности любое повышение цен приводит только к одному — к росту нелегального рынка. Это проблема не только России, у которой открыты границы с Белоруссией и Казахстаном, но и европейских стран.

Так, уже сегодня акцизы и налоги в России составляют 62 рубля в цене каждой пачки. И вот результат: каждая седьмая пачка — нелегальная, то есть люди не курят меньше, они курят меньше легальных сигарет, которые не учитываются официальной статистикой.

В то же время мировой тренд последних пяти лет — переход на электронные способы доставки никотина (ЭСДН) в организм, то есть на электронные сигареты. Этот класс продукции слабо отрегулирован законодательством различных стран, что позволяет, с одной стороны, разрабатывать всё новые устройства, а с другой — увеличивает число потребителей. Поэтому в последние годы рынки наполняются различными электронными изделиями, которые в целом делятся на две группы — устройства для нагревания табака и устройства для нагревания жидкости (электронные испарители, или вейпы).

Уже сегодня в России рынок электронных сигарет составляет порядка 10%, или 500 млн долларов. В стране более трех миллионов пользователей ЭСДН, и эта цифра стремительно растет: по сравнению с 2018 годом количество пользователей увеличилось на 30%.

Выгоден ли переход на электронные сигареты обществу и государству? Очевидно, да: согласно многочисленным исследованиям, вейпы на 95% менее вредны по сравнению с обычными сигаретами. Но для регуляторов всё не так однозначно: законодатели сталкиваются с довольно сложным рынком, где присутствуют множество устройств и систем, обращение которых надо контролировать, и в то же время закон должен ограничивать распространение электронных сигарет среди молодежи.

Некоторые страны (Великобритания, Новая Зеландия, Канада) уже ответили на этот вопрос: они добились существенных успехов в сокращении потребления табака, поняв, что повышением цен вопрос не решить и сделав ставку на электронные сигареты.

В ближайшее время на этот вопрос ответит и Россия.

Вейпер вейперу не друг

В конце октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал отклонить поправки, приравнивающие электронные сигареты, курительные смеси и вейпы к табачным изделиям. Регулирование продаж бестабачных курительных изделий активно обсуждается российскими законодателями. С одной стороны, есть очевидное желание Думы приравнять электронные сигареты к обычным и заставить рынок работать по федеральному закону № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Этот закон стал поворотным моментом в регулировании табачной отрасли: согласно ему курение запрещено в общественных местах и на транспорте, ограничены места продажи сигарет, запрещена реклама табака.

Отчасти потребители смогли ослабить для себя жесткость закона, сменив сигареты на вейп. Понятие «вейпинг» имеет английское происхождение, от слова vapour — пар. Вейпом называется прибор для парения (курения), который часто называют электронной сигаретой. Соответственно вейпинг — это процесс нагревания жидкости (она может содержать никотин или быть безникотиновой) для получения пара, который и вдыхает потребитель. Основное отличие вейпа от обычной сигареты — отсутствие табака и продуктов его горения: при затяжке привычной сигареты температура горения доходит до 850 градусов и выделяется более семи тысяч вредных для здоровья человека веществ.

Согласно определению ВОЗ, в зависимости от технологии можно выделить два основных типа электронных сигарет. Первые — это вейп-системы, использующие жидкость, обычно с никотином. Они бывают открытые (жидкость в них нужно заливать самостоятельно) либо закрытые, например Logic со сменными картриджами, уже заправленные жидкостью производителя и не допускающие возможности что-либо в них домешивать. Второй тип — это табачные изделия, которые подразумевают не горение, а нагревание табака, пропитанного глицерином, пропиленгликолем и ароматизаторами. Такой принцип использует IQOS. При этом в России соотношение между электронными сигаретами и системами нагревания табака — 20:80.

Вейпинг не новое явление, первая электронная сигарета была придумана более двадцати лет назад. Но развитие вейпинга началось с 2012 года, а в России еще позднее. Популярность вейпинга связана с тремя обстоятельствами: во-первых, вейп можно курить практически без пагубного воздействия соединений и смол, выделяющихся при горении табака в обычных сигаретах. Многие заядлые курильщики выбирают вейп как способ снизить негативное воздействие сигарет на организм. Считается, что вейпер, даже используя жидкость с содержанием никотина, будет получать намного меньший ущерб, чем от курения обычных сигарет, так как глицерин и пропиленгликоль, входящие в состав жидкостей, — это элементы, используемые в пищевой промышленности, они безопасны для организма. Во-вторых, использование вейпов обходится дешевле, чем покупка сигарет. В-третьих, вейпы в некоторых субкультурах стали модными, превратились в необходимый атрибут жизни.

«Классический потребитель продуктов со сниженным риском — в возрасте от 19 до 34 лет, с доходом выше среднего, с вероятностью 70 процентов он мужчина. Потребители вейпов открыты к новым продуктам, появляющимся на рынке, интересуются инновациями в любых сферах. Если говорить о пользователях, которые перешли с традиционных сигарет на вейпы, то основная мотивация перехода — это, как правило, сниженный риск для здоровья, давление со стороны окружающих, а также возможность потреблять продукт там, где запрещено курение», — сообщили в «JTI Россия».

Обжегшись на нелегальных жидкостях

В ноябре городской совет Нью-Йорка почти единогласно проголосовал за запрет ароматизированных электронных сигарет (вейпов). За это решение высказались 42 члена совета, двое были против. Законодатели в США обеспокоены массовыми заболеваниями среди американцев, использующих вейпы. Число смертей от легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло 40, более двух тысяч человек пострадали от легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет.

Представители органов здравоохранения США заявили, что большинство людей, которые умерли после курения электронных сигарет, использовали жидкости, содержащие тетрагидроканнабинол (ТГК) — активный ингредиент марихуаны. А потребители, как правило, использовали нелегальные вейпы.

Таким образом, по мнению врачей, вспышка заболеваний легких связана с продуктами, которые содержат наркотическое соединение. Жертвы использовали открытые системы для потребления запрещенных веществ, которые они покупали на черном рынке. «Данные продолжают указывать на ТГК в качестве маркера для опасного содержимого продуктов. В связи с этим мы рекомендуем не использовать электронные сигареты или продукты для вейпинга, которые содержат ТГК», — отмечают в Центре контроля и профилактики заболевания CDC США.

Еще одно вещество, которое обнаружилось во многих образцах продукта, — масло витамина Е, известное как ацетат витамина Е, который законно продается и обычно используется в качестве пищевой добавки и в продуктах по уходу за кожей. Он не вреден при попадании внутрь или нанесении на кожу. Но чиновники здравоохранения предупреждают, что он может быть опасен при вдыхании, потенциально вызывая симптомы, о которых сообщают многие пациенты: кашель, одышка и боль в груди.

В любом случае все побочные вещества обнаружены в открытых системах, когда вейпер сам добавляет в электронную сигарету жидкость. Промышленные производители снимают этот риск, предлагая потребителям закрытые системы, когда добавить что-то самостоятельно в картридж попросту невозможно. Да и производитель несет ответственность за качество своей продукции, производимой по международным стандартам, в том числе фармацевтическому GMP.

От вредной привычки к пару

В других странах регуляторы заняли «провейпинговую» позицию, но сделали ставку на закрытие системы и полный контроль рынка с точки зрения качества. Например, служба общественного здравоохранения Великобритании утверждает, что вейпинг «как минимум на 95% менее вреден, чем курение сигарет». Великобритания сделала переход на электронные сигареты своим приоритетом для уменьшения вреда от курения обычных сигарет, и здесь, по мнению экспертов отрасли, самое сбалансированное законодательство. Оно основано на многочисленных исследованиях проблемы табакокурения.

В Великобритании отдельный корпус законов регулирует традиционные табачные изделия. Для табака здесь установлены «драконовские» акцизы и ограничения — не менее жесткие, чем в России.

Но электронные сигареты регулирует другой корпус законов. Они определяют стандарты качества и безопасности для ЭСДН. И это важно, это не общий стандарт для табачных изделий, нагреваемого табака, вейпов, леденцов, таблеток и пластырей и вообще всего на свете, что содержит никотин, в одном кодексе, а отдельные документы. В стране установлен контроль за соблюдением этих стандартов.

Похожим образом поступили и в Канаде. На официальном сайте правительство открыто рекомендует курильщикам использовать вейп вместо сигарет. А в Новой Зеландии летом 2019 года минздрав начал общенациональную кампанию в поддержку вейпинга.

«Использование инновационной продукции — это не курение: нельзя напрямую сравнивать эти категории и регулировать инновационную продукцию аналогично традиционным сигаретам. Это разные продукты с разными характеристиками и профилями риска. В частности, согласно мировой практике, налогообложение продуктов со сниженным риском ввиду значительных инвестиций в инновации намного ниже, чем у традиционных сигарет», — сообщили в «JTI Россия».

В то же время в этих странах отдельным регулированием устанавливаются правила маркировки электронных сигарет и жидкостей для них, запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, ограничения использования ароматизаторов и рекламы. Все это должно минимизировать вовлечение молодежи в вейпинг, но стимулировать переход заядлых курильщиков на значительно менее вредные привычки.

 

Лондон — Москва

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