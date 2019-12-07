Как выбрать декоративную штукатурку?

При выборе декоративной штукатурки ДЕССА ДЕКОР нужно учитывать следующие факторы:

направление использования данного материала (для отделки стен снаружи или изнутри);

особенности помещения;

материал, из которого сделана стена;

желаемый зрительный эффект.

Различные виды декоративной штукатурки различаются фактурой и стойкостью к воздействию солнечных лучей, воды, чистящих средств, температурных перепадов и др.

Для отделки стен кухни подходит декоративная штукатурка, которая не боится огня и воды, не впитывает загрязнения и запахи. Она может иметь включения мрамора, графита или кварца. Этот отделочный материал, в отличие от обоев, легко чистится и не притягивает к себе пыль.

В ванной и туалете следует использовать декоративную штукатурку, которая обладает устойчивостью к высокой влажности воздуха и может обрабатываться специальными чистящими средствами. Технология нанесения декоративной штукатурки а этих помещениях предусматривает формирование многослойного пирога, покрытого защитным полиуретановым слоем различной степени блеска.

При выборе декоративной штукатурки для отделки коридора надо учитывать проходимость этого помещения и количество предметов верхней одежды, с которыми она будет постоянно контактировать. Надо также принимать во внимание визуальные и практические различия между отделкой коридора в офисе и квартире. В этих целях желательно использовать декоративную штукатурку, которая обеспечивает возможность восстанавливать поврежденные места без замены больших кусков.

При выборе декоративной штукатурки для обустройства балкона или лоджии необходимо руководствоваться ее устойчивостью к температурным перепадам и выгоранию под действием солнечного света. Это главные проблемы, характерные для большинства балконов и лоджий.

При выборе декоративной штукатурки для отделки офисных помещений решающую роль играют ее эстетические качества. Помещение, используемое для ведения бизнеса, должно производить благоприятное впечатление как на сотрудников, которые постоянно в нем работают, так и на клиентов и деловых партнеров, которые появляются в нем время от времени. Репутация фирмы складывается из большого количества мелочей. Оформление офиса с использованием современного евродизайна будет поддерживать высокую работоспособность персонала и вызывать доверие у клиентов и деловых партнеров.