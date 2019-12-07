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В Минске прошёл митинг против интеграции с РФ

Москва, 07.12.2019

В центре Минска прошёл митинг против интеграции Белоруссии с РФ, которую сегодня в Сочи обсудят Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Организаторами протестного мероприятия выступили такие организации, как «Белорусская христианская демократия» и «Белый легион», передаёт Lenta.ru.

По данным издания, которое ссылается на местные СМИ, митингующие сформировав живую цепь на центральном Октябрьском проспекте белорусской столицы, держали плакаты с лозунгами против сближения Минска и Москвы. Кроме того, они требовали отставки Лукашенко.

Напомним, 7 декабря белорусский лидер прибыл в Сочи, где у него запланирована встреча с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе предстоящих переговоров президенты собираются обсудить процесс интеграции в рамках договора о Союзном государстве.

Ранее сообщалось, что в ходе обращения к членам белорусского парламента Лукашенко завил, что Белоруссия не собирается объединяться с Россией.

«Скажу с полной ответственностью, мы никогда не планировали и сейчас не планируем входить в состав любого другого государства, в том числе в состав РФ», – пояснил Лукашенко.

Он также отметил, что никто и никогда в Белоруссии не поставит подписи под документами, которые нанесут вред стране.

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