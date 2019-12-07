Особенности использования цианакрилатного клея

Помимо того, важную роль в повсеместной востребованности этого цианакрилатного суперклея сыграла его высокая устойчивость к значительным температурным перепадам.

С помощью цианакрилатного суперклея Cosmofen https://rein-deer.ru/cosmofen/ можно склеить любую поверхность таким образом, что шов будет почти не заметен. Благодаря полной прозрачности данного состава он широко применяется для склеивания поверхностей различных предметов мебели, постоянно остающихся на виду. Наносить цианакрилатный клей Cosmofen на поверхность следует непосредственно из флакона, предварительно подготовив ее при помощи очистителя Cosmofen 10 или Cosmofen 60. Без тщательной очистки поверхности достоинства этого цианакрилатного клея не проявят себя в полной мере. Важнейшим преимуществом цианакрилатного суперклея Cosmofen является то, что схватывание происходит через две минуты. Именно этим обусловлена высокая популярность данного состава. Однако надо учитывать, что эта особенность может вызывать определенные неудобства. Если допустить при склеивании какую-то ошибку, то исправить ее будет нелегко. Кроме того, клей Cosmofen является огнеопасным, а потому оставлять его возле открытого огня нельзя.

Обычно клей Cosmofen продается в маленьких тюбиках массой двадцать или пятьдесят граммов. Это весьма удобно, поскольку любой покупатель может приобрести такое количество клея, которое соответствует его нуждам.

Цианакрилатный клей Cosmofen может применяться в довольно широком температурном диапазоне – от плюс пяти до плюс восьмидесяти градусов по Цельсию. Поэтому его можно использовать на открытом воздухе даже в летнюю жару. При этом необходимо принимать меры предосторожности. Прежде чем приступать к работам, надо надеть очки и резиновые перчатки, чтобы после их окончания не понадобилось мыть руки с мылом.

Вдыхать пары клея Cosmofen не следует, поскольку это чревато аллергическими реакциями и появлением сыпи на коже. Желательно перед использованием данного состава надеть респиратор. Это позволит избежать подобных неприятных последствий. Кроме того, при использовании цианакрилатного суперклея Cosmofen не следует курить, так как это может привести к его возгоранию.