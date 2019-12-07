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С 2020 года собственников объектов начнут штрафовать за отсутствие паспорта безопасности по статье КоАП 20.35

Москва, 07.12.2019
4 декабря 2019 года Государственная дума рассмотрела поправки к проекту федерального закона № 371897-7. Поправки коснулись вопросов усиления мер наказания и штрафах за несоблюдение условий антитеррористической безопасности объектов.
#PressRelease

Государственная дума рассмотрела поправки к проекту федерального закона № 371897-7 и приняла закон 4 декабря 2019 года. Поправки коснулись вопросов усиления мер наказания и штрафах за несоблюдение условий антитеррористической безопасности объектов. До внесения указанных нововведений ответственности подобного рода не существовало. Собственники объектов и должностные лица организаций, не имеющих антитеррористического паспорта безопасности объекта, получали, как правило, предупреждения от уполномоченных органов. Этим и ограничивалось всё административное воздействие.

Принята статья 20.35 КоАП о штрафах за отсутствие паспорта безопасности объекта Росбезопасность rossafety.ru

Какие меры воздействия на собственников объектов, а также должностных лиц предусматривает статья 20.35 КоАП?

После прохождения закона в Совете федерации и утверждения его Президентом, в силу вступит новая статья КоАП РФ – 20.35, по которой установлена ответственность и предусмотрены штрафы за отсутствие паспорта безопасности объекта. Будут проверяться в первую очередь те объекты, которые включены в перечень объектов подлежащих обследованию и категорированию, но до сих пор не выполнили требования постановления Правительства РФ.

Положения статьи 20.35 КоАП устанавливают ответственность в виде штрафов за несоблюдение правил антитеррористической безопасности и созданию препятствий работе сотрудников, отвечающих за исполнение этих правил.

Размер штрафа составит:

  • для физических лиц – 3-5 тысяч рублей;
  • для юридических лиц – 100-500 тысяч рублей;
  • для руководителей организаций – 30-50 тысяч рублей или отстранение от должности сроком на 0,5-3 года.

Указанные положения не действуют в отношении объектов транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и транспортных средств. Поскольку для предприятий, входящих в эту категорию, разработаны отдельные положения об антитеррористической защищенности и санкции за их нарушение.

Штрафы за отсутствие паспорта безопасности религиозного объекта

паспорт безопасности храма, штрафы за отсутствие Росбезопасноть rossafety.ru

Принятый закон также устанавливает отдельный порядок применения административной ответственности на объектах религиозного культа, местах совершения обрядов и т.п. Так за отсутствие паспорта безопасности храма, мечети, синагоги, монастыря и за невыполнение мероприятий, обеспечивающих защиту от актов терроризма на религиозных объектах,

полагается штраф:

  • для физических лиц – 3-5 тысяч рублей;
  • для юридических лиц – 50 – 100 тысяч рублей;
  • для руководителей организаций – 30 – 50 тысяч рублей.

Выделение храмов и мечетей в отдельную категорию обусловлено тем, что в силу технических и архитектурных особенностей на данных объектах редко удается выполнить весь комплекс защитных мероприятий. В виду того, что храмы всех конфессий являются местами частого и массового скопления людей, соблюдение безопасности в этих помещениях особенно важно.

Порядок привлечения к ответственности

Порядок привлечения к ответственности предполагает, что в первую очередь на объекте будет проводиться проверка. Если по ее итогам комиссия выявит рассматриваемые нарушения, составляется соответствующий протокол. Его составление входит в компетенцию должностных лиц органов правопорядка, местной исполнительной власти, а также руководителей региональных подразделений Росгвардии.

Рассматривать дела, возбужденные на основе данных протоколов, и принимать решения о привлечении субъектов к ответственности будут суды.

Заключение

По словам председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, требования по обеспечению антитеррористической безопасности давно разработаны и соблюдаются большинством предприятий. Однако объекты, игнорирующие данные положения, не несут ни малейшего наказания, поскольку правил об административной ответственности за это не существует.

Рассматриваемый законопроект призван откорректировать данное обстоятельство и усилить мотивацию руководителей в вопросах организации защитных мероприятий.

По материалам https://rossafety.ru/

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