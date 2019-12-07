С 2020 года собственников объектов начнут штрафовать за отсутствие паспорта безопасности по статье КоАП 20.35

Государственная дума рассмотрела поправки к проекту федерального закона № 371897-7 и приняла закон 4 декабря 2019 года. Поправки коснулись вопросов усиления мер наказания и штрафах за несоблюдение условий антитеррористической безопасности объектов. До внесения указанных нововведений ответственности подобного рода не существовало. Собственники объектов и должностные лица организаций, не имеющих антитеррористического паспорта безопасности объекта, получали, как правило, предупреждения от уполномоченных органов. Этим и ограничивалось всё административное воздействие.

Какие меры воздействия на собственников объектов, а также должностных лиц предусматривает статья 20.35 КоАП?

После прохождения закона в Совете федерации и утверждения его Президентом, в силу вступит новая статья КоАП РФ – 20.35, по которой установлена ответственность и предусмотрены штрафы за отсутствие паспорта безопасности объекта. Будут проверяться в первую очередь те объекты, которые включены в перечень объектов подлежащих обследованию и категорированию, но до сих пор не выполнили требования постановления Правительства РФ.

Положения статьи 20.35 КоАП устанавливают ответственность в виде штрафов за несоблюдение правил антитеррористической безопасности и созданию препятствий работе сотрудников, отвечающих за исполнение этих правил.

Размер штрафа составит:

для физических лиц – 3-5 тысяч рублей;

для юридических лиц – 100-500 тысяч рублей;

для руководителей организаций – 30-50 тысяч рублей или отстранение от должности сроком на 0,5-3 года.

Указанные положения не действуют в отношении объектов транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и транспортных средств. Поскольку для предприятий, входящих в эту категорию, разработаны отдельные положения об антитеррористической защищенности и санкции за их нарушение.

Штрафы за отсутствие паспорта безопасности религиозного объекта

Принятый закон также устанавливает отдельный порядок применения административной ответственности на объектах религиозного культа, местах совершения обрядов и т.п. Так за отсутствие паспорта безопасности храма, мечети, синагоги, монастыря и за невыполнение мероприятий, обеспечивающих защиту от актов терроризма на религиозных объектах,

полагается штраф:

для физических лиц – 3-5 тысяч рублей;

для юридических лиц – 50 – 100 тысяч рублей;

для руководителей организаций – 30 – 50 тысяч рублей.

Выделение храмов и мечетей в отдельную категорию обусловлено тем, что в силу технических и архитектурных особенностей на данных объектах редко удается выполнить весь комплекс защитных мероприятий. В виду того, что храмы всех конфессий являются местами частого и массового скопления людей, соблюдение безопасности в этих помещениях особенно важно.

Порядок привлечения к ответственности

Порядок привлечения к ответственности предполагает, что в первую очередь на объекте будет проводиться проверка. Если по ее итогам комиссия выявит рассматриваемые нарушения, составляется соответствующий протокол. Его составление входит в компетенцию должностных лиц органов правопорядка, местной исполнительной власти, а также руководителей региональных подразделений Росгвардии.

Рассматривать дела, возбужденные на основе данных протоколов, и принимать решения о привлечении субъектов к ответственности будут суды.

Заключение

По словам председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, требования по обеспечению антитеррористической безопасности давно разработаны и соблюдаются большинством предприятий. Однако объекты, игнорирующие данные положения, не несут ни малейшего наказания, поскольку правил об административной ответственности за это не существует.

Рассматриваемый законопроект призван откорректировать данное обстоятельство и усилить мотивацию руководителей в вопросах организации защитных мероприятий.

По материалам https://rossafety.ru/