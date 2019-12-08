Преемница Меркель обвинила Москву в причастности к убийству в Берлине

Аннегрет Крамп-Карренбауэр – министр обороны ФРГ, которая в 2021 году с большой долей вероятности сменит Ангелу Меркель на посту канцлера Германии – заявила, что немецкое правительство обсудит дальнейшие действия в отношении Москвы в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

При этом она считает, что РФ должна «внести свой вклад» в расследование преступления. Кроме того, Крамп-Карренбауэр обеспокоена тем, что это «ужасное преступление наносит вред российско-германским отношениям», пишет Bild am Sonntag.

«Доказательства, что Москва замешена во всё этом очень весомые», – резюмировала политик.