Прогноз погоды: синоптики обещают аномальную температуру в декабре

Последний месяц 2019 года продолжает удивлять жителей Русской равнины очень непредсказуемой, но при этом тёплой погодой, которая совсем нехарактерна для декабря. Такая климатическая обстановка сохранится по крайней мере до начала последней декады месяца – по прогнозу синоптиков, в ближайшие 10-14 дней на большей части территории России ожидается значительное превышение средних температурных показателей декабря.

Прогноз погоды в Сибири

Так, аномально тепло в Западной Сибири. Например, в субботу в Новосибирской области было около нуля. Сегодня похолодало до мину 1-2. В период с 9 по 13 декабря средняя дневная температура составит здесь минус 4-5. К следующим выходным подморозит до минус 10-12. Аналогичная погода ожидается в Тюменской, Томской и Омской областях, а также в Кузбассе. Ещё теплее будет в Курганской области, а также в Республике Алтай. Здесь существенное похолодание прогнозируется на 17-18 декабря, когда столбики термометров опустятся до минус 16-18.

Почти весенняя погода сохранится до середины декабря в регионах Средней Сибири. Как обещают метеорологи, на всей территории, раскинувшейся между реками Лена и Енисей, ожидается минус 6-7, что значительно выше климатической нормы. При этом даже в самой северной материковой точке Евразии, Азии и России – мысе Челюскин, где уже в начале декабря обычно держатся 40-градусные морозы – пока всего лишь минус 15-17, а до конца года ниже 20 градусов термометры не покажут.

Погода на Урале. Прогноз погоды на 10 дней

В ближайшие 10 дней синоптики прогнозируют тёплую погоду на Урале. В частности, в Екатеринбурге до конца следующей рабочей недели ожидается плюс 1 – минус 4, осадки в виде снега и мокрого снега. При этом комфортно будет не только днём, но и ночью – после полуночи воздух может остыть, но всего до минус 5-7. Порция холодного воздуха вторгнется на территорию Свердловской области 17 декабря – по прогнозу синоптиков, столбики градусников опустятся в этот день до минус 13-15, что всё равно выше среднестатистических значений для середины первого месяца календарной зимы.

Похожая погодная обстановка почти весь декабрь будет складываться в Магнитогорске и Челябинске. Здесь также пока почти климатическая весна – например, накануне воздух прогревался до плюс 2, сегодня – будет плюс 1. До конца следующей рабочей недели немного похолодает – ожидается минус 5-7, при этом ни сильного ветра, ни осадков синоптики пока не прогнозируют.

Самая нестабильная погода на Урале ожидает жителей ЯМАО. Так, в субботу Салехарде было ещё почти минус 30, а уже во вторник, 10 декабря, столбики термометров стремительно рванут вверх, остановившись на отметке минус 5-6. Однако примерно с 16-17 декабря ЯМАО вновь накроют морозы. Но суровыми они всё-таки не будут – минус 14-16. Поэтому и здесь синоптики с удивлением зафиксируют аномально высокий для этого региона температурный фон.

Погода в СПб и Москве. Точный прогноз синоптиков до конца декабря

Тепло до конца декабря будет в Санкт-Петербурге. В городе на Неве в период как минимум до 16-18 декабря будет держаться плюсовой температурный фон, что очень нехарактерно для погоды в СПб в последнем месяце года. При этом почти ежедневно будут выпадать осадки, преимущественно в виде дождя.

Начина с 18-19 декабря и уже до наступления Нового года столбики термометров всё-таки опустятся за нулевую отметку, но не ниже 1-3 градусов мороза. Зато порадует местных жителей и туристов «мягкий снегопад» без метелей и сильного ветра.

А вот в Москве, по прогнозу синоптиков, ожидается дефицит снега, зато может в первый месяц зимы может зарядить дождь. При этом морозных дней в регионе будет немного, по крайней мере, пока. Во второй части декабря есть надежда на то, что чуть-чуть похолодает, но как поясняют метеорологи, этот месяц всё равно будет на 6-8 градусов теплее средних климатических показателей. Природа сжалится над москвичами только к концу декабря. По прогнозу синоптиков, в предновогодние дни снег всё-таки припорошит столицу, а вот температурный фон всё равно будет очень мягким — всего минус 4-8.

Ранее сообщалось, что метеорологи предположили, что предстоящая зима-2019/2020 станет самой теплой за всю 140-летнюю истории метеонаблюдений за погодой в Москве.