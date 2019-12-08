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Учёные выявили три этапа старения человека

Москва, 08.12.2019

Учёные одного из американских исследовательских университетов, проанализировав данные анализов крови, выяснили три важнейших возрастных этапа в старении человека – это 34, 60 и 78 лет.

Как отмечается в исследовательской работе, опубликованной в журнале Nature Medicine, учёные изучили белки плазмы крови 4,5 тыс. человек и установили, что почти 1,5 тыс. белков значительно различались между собой в зависимости от возраста донора.

Исследователи пояснили, что изменения в уровне белков в крови сигнализируют о начале/завершении /изменении различных биологических процессов. При этом эти изменения могут иногда происходить неожиданно. Например, уровень белка может годами или даже десятилетиями держатся на одном уровне, а потом вдруг повыситься или понизится.

Ученые объяснили это глобальными изменения, которые происходят в организме человека в 34 года, а также 60 и 78 лет. Таким образом, именно на этих этапах, происходит перестройка всего человеческого организма. По словам самих учёных, их открытие позволит не только выяснить, как проходит старение человека, но и понять какие изменения можно остановить, а возможно даже обратить вспять.

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