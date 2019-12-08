Вход/Регистрация Подписка

В России создали препарат для лечения рака

Москва, 08.12.2019

Учёные Северо-Кавказского федерального университета, расположенного в Ставропольском крае, разработали уникальный препарат для лечения сразу трёх видов онкологических заболеваний.

Речь идёт о лечении карциномы легкого, меланомы и глиобластомы. По словам создателей препарата, он эффективно лечит клетки, заражённые этими видами онкологии, при этом препарат, получивший рабочее название, «Акс-236», не просто убивает заболевание, но и вызывает дифференциацию клеток, что приводит к их полному излечению. Поэтому их не нужно выводить из организма, передаёт «РИА Новости».

Также отмечается, что использование «Акса-236» на грызунах показало, что по активности оно не уступает такому известному лекарству, как цисплатин, который также применяется против рака. Однако новый препарат менее токсичен, благодаря тому, что он вообще не содержит металла.

Как обещают учёные, при хороших показателях испытаний на других животных, уже через 2-3 года, препарат станет доступным для людей. Уже сейчас одна из фармацевтических иностранных компаний выступила инвестором для дальнейшей работы над новейшим лекарством для лечения рака, которое уже в самом ближайшем времени может победить этот страшный недуг.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году
      Инвесторов тревожит состояние торговли и намеки на слабость американской экономики. Результат – ослабление американской валюты и худшая с октября неделя.
    2. Мир переворачивается на наших глазах
    3. Экспериментальый налог платят четверть миллиона человек
      Госдума РФ распространила эксперимент по взиманию налога на самозанятых еще на 19 регионах России. До сих пор он проходил в четырех, включая Москву
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама