В России создали препарат для лечения рака

Учёные Северо-Кавказского федерального университета, расположенного в Ставропольском крае, разработали уникальный препарат для лечения сразу трёх видов онкологических заболеваний.

Речь идёт о лечении карциномы легкого, меланомы и глиобластомы. По словам создателей препарата, он эффективно лечит клетки, заражённые этими видами онкологии, при этом препарат, получивший рабочее название, «Акс-236», не просто убивает заболевание, но и вызывает дифференциацию клеток, что приводит к их полному излечению. Поэтому их не нужно выводить из организма, передаёт «РИА Новости».

Также отмечается, что использование «Акса-236» на грызунах показало, что по активности оно не уступает такому известному лекарству, как цисплатин, который также применяется против рака. Однако новый препарат менее токсичен, благодаря тому, что он вообще не содержит металла.

Как обещают учёные, при хороших показателях испытаний на других животных, уже через 2-3 года, препарат станет доступным для людей. Уже сейчас одна из фармацевтических иностранных компаний выступила инвестором для дальнейшей работы над новейшим лекарством для лечения рака, которое уже в самом ближайшем времени может победить этот страшный недуг.