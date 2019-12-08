В Верховной Раде рассказали, когда с Порошенко снимут неприкосновенность

Дмитрий Разумков – спикер Верховной Рады Украины – рассказал, когда с бывшего президента страны Петра Порошенко снимут неприкосновенность. По его словам, это произойдёт в начале 2020 года, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на местные СМИ, на уточняющий вопрос, будет ли отдельное голосование по Порошенко в парламенте до конца этого года по этому вопросу, Разумков признался, что это не относится к его компетенции.

«Поэтому я не готов дать ответ», – подчеркнул спикер Верховной Рады.

Согласно информации украинских СМИ экс-глава «самостийной» может стать подозреваемым по уголовному делу о незаконном назначении бывшего первого заместителя главы СВР Украины Сергея Семочко. Напомним, так как Порошенко является депутатом Верховной Рады, его нельзя привлечь к уголовной ответственности без согласия парламента.