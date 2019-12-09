Берлин потребовал от Москвы уступок Украине по ситуации в Донбассе

Глава германского МИД Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag заявил, что Германия выдвигает России требование пойти на встречу Украине при разрешении конфликта в Донбассе.

Маас заявил, что после нескольких лет затишья новый президент Украины Владимир Зеленский проявляет смелость, делая первые шаги по урегулированию данного вопроса, несмотря на все внутриполитические риски и побочные эффекты, передает издание.

Дипломат заявил, что настала очередь Кремля проявить «добрую волю» и показать, что договоренности возможны. Для этого, по мнению Маас, необходимо приложить немалые дипломатические усилия, а Германия и Франция «должны оказать воздействие на Россию».

В ходе интервью министр напомнил о разногласиях с Москвой из-за убийства чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине, расследованием, которого не достаточно занята Москва, по мнению немецкой стороны.

Напомним, на 9 декабря в Париже запланированы переговоры «нормандской четверки», в ходе которых также предполагается обсудить вопросы урегулирования конфликта на Донбассе.