Госдеп анонсировал встречу Помпео и Лаврова

В график, опубликованный на сайте Госдепартамента, включена встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео. Переговоры запланированы на 10 декабря 18.30 по московскому времени в формате рабочего обеда, говорится на сайте. После переговоров министры намерены пообщаться с прессой. Пресс-конференция намечена на 21.15 по московскому времени, передает ТАСС.

Также официальный сайт госдепа, ссылаясь на заявления помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, анонсирует возможную встречу главы МИД России с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам помощника, данная встреча отвечала бы принципам взаимности, так как российский лидер Владимир Путин провел переговоры с главой Госдепа во время визита Помпео в Москву. В случае, если встреча Трампа и Лаврова состоится политики обсудят «в целом тему контроля над вооружениями».

Помпео и Лавров в ходе беседы 10 декабря намерены обсудить с Лавровым российско-американские отношения, контроль над вооружениями, а также ситуацию в Сирии и на Украине, сообщает The Washington Post, ссылаясь на свои источники в администрации президента Трампа.