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Киев не хочет возвращать Москве 3 млрд долларов

Москва, 09.12.2019
В понедельник, 9 декабря, Верховный суд Великобритании начинает рассматривать дело о трехмиллиардном долге Украины перед Россией, который украинцы отказываются возвращать уже четыре года.
  • Киев не хочет возвращать Москве 3 млрд долларов

AP/TASS

Москва, в свою очередь, отказалась реструктуризировать этот долг и обратилась в суд после того, как Киев в конце 2015 года объявил по нему дефолт. Россия просит лондонский суд обязать Киев выплатить всю сумму долга вместе с процентами. Предположительно Верховный суд Великобритании будет рассматривать дело до 12 декабря.

В общем-то рядовое дело осложняется очевидной геополитической подоплекой. На данном этапе складывается впечатление, что инициатива пока на стороне Украины. Адвокатам украинской стороны удалось убедить британские суды низших инстанций в том, что евробонды были выпущены под принуждением. Когда администрация Виктора Януковича продала долг России в декабре 2013 года, Москва оказала, по словам Алекса Герби, британского адвоката, представляющего Киев в Верховном суде, «мощное и незаконное экономическое и политическое давление на Украину». Помимо прочего Киев пытается доказать, что у украинского министра финансов в конце 2013 г. не было полномочий на выпуск евробондов.

За месяц до продажи евробондов президент Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, что спровоцировало широкомасштабные протесты в Киеве, которые в конце концов вылились в майдан и государственный переворот.

Бывший министр финансов Украины Наталья Яресько попыталась включить «российско-украинские» евробонды в план реструктуризации в 2015 году, однако Москва отвергла это предложение.

Иностранные инвесторы сейчас внимательно следят за разбирательством дела об евробондах так же, как за ходом реструктуризации украинского долга перед МВФ на 18 млрд долларов и начинающимся 19 декабря в Киеве судебным разбирательством дела о национализации крупнейшего на Украине коммерческого банка «Приватбанка», который ранее принадлежал миллиардеру Игорю Коломойскому.

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