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Курс доллара: рубль ждет мощный удар

Москва, 09.12.2019
  • Курс доллара: рубль ждет мощный удар

КИРИЛЛ КУХМАРЬ/ТАСС

Российский рубль завершил неделю в восхоящем тренде, укрепившись к доллару и евро благодаря повышению мировых цен на «чёрное золото», которые пошли вверх после решения ОПЕК+ увеличить объём сокращения добычи нефти.

Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи, курс доллара составил 63,66 руб., что на 63 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 70,35 руб., подешевев за неделю на 46 коп.

По мнению экспертов, к концу рабочей недели курс рубля укрепился на фоне роста цен на нефть, которые вплотную приближались к отметке в 65 долл. за баррель сорта Brent после того, как стало известно, что министры ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти. Напомним, в пятницу стало известно, что страны члены ОПЕК, а также государства, не входящие в картель, договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объёме 500 тыс. баррелей в сутки.

При этом более серьёзно укрепиться рублю к доллару не позволили появившиеся вечером в 6 декабря данные о рекордной статистике по рынку труда США - в пятницу американское Минтруда сообщило, что уровень безработицы в стране в ноябре опустился до минимума почти за 50 лет в 3,5% с уровня октября в 3,6%. Хотя аналитики прогнозировали, что показатель не изменится к предыдущему месяцу. Однако число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось сразу на 266 тыс., что стало самым сильным ростом за последние 10 месяцев.

Между тем, как подчеркнула Елена Наумова из Альфа-банка курс рубля с начала этой недели демонстрирует уверенный рост к доллару и евро, несмотря на противоречивые новости относительно разрешения торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном.

Эксперт напомнила, что глава Белого дома Дональд Трамп в понедельник, 2 декабря заявил, что он пока не собирается заключать торговую сделку и, возможно решение по ней будет вообще перенесено уже после президентских выборов в США. В пятницу, 7 декабря из Пекина пришла новость, которая наверняка, положительно скажется на интересах инвесторов к рисковым активам - власти Поднебесной приняли решение освободить от пошлин новую порцию сельскохозяйственных товаров из США, включая соя-бобы и свинину.

Кроме того, в КНР собираются сделать послабления для местных импортёров некоторых других видов американской продукции. В свою очередь в Министерстве торговли КНР сообщили, что переговоры с Вашингтоном по вопросу пошлин продвигаются «строго в соответствии с намеченным курсом». В частности, официальный представитель Минторга Гао Фэн пояснил, что в «соглашение по первому этапу сделки должно быть обязательно отражено снижение соответствующих пошлин».

И всё-таки, как убеждена Наумова, курс рубля в конце недели укреплялся на дорожающей нефти. Она напомнила, что в ближайшие дни наиболее важное событие для национальной валюты ожидается 11 декабря, когда комитет Сената по международным делам планирует проголосовать по законопроекту о санкциях против нашей страны, который обсуждается ещё с февраля этого года. Этим законом предлагается ввести ограничения на российский госдолг, включая рублёвый, и запретить долларовые расчёты для госбанков РФ.

«Даже если ограничительные меры против РФ приняты не будут, сама санкционная риторика негативна для российских активов. Поэтому на этой неделе нацвалюта может оказаться под очень сильным давлением», - резюмировала аналитик Альфа-банка.

Несмотря на рост курса рубля в конце предыдущей недели, не верит в его перспективы и Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», который поясняет, что сильная пятничная макростатистика окончательно развеяла ожидания по дальнейшему смягчению политики ФРС, если таковые еще сохранялись у отдельных участников рынка. Кроме того, по его мнению, инвесторы продолжат держать в уме ситуацию с торговым конфликтом между США и КНР.

«Если по этом вопросу появятся позитивные новости, то это откроет рублю в паре с долларом дорогу на 63,50. Но пока больше шансов на то, что эскалации торгового конфликта продолжится. В этом случае нацвалюта отскочет обратно в коридор 64,00-64,50 руб.», – резюмировал Кравченко.

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