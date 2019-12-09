Может статься, России не нужен газовый контракт с Украиной

Урегулирование разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину возможно, считает российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако решение должно быть выгодным для двух сторон – то есть события должны развиваться только по «нулевому варианту», заявил он в интервью программе «Вести в субботу» на ВГТРК. По его словам, Россия выступает за заключение долгосрочного контракта по газу с Украиной

«Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз. Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям», — отметил Дмитрий Медведев.

Между сторонами сохраняется также неурегулированная задолженность. Российский премьер напомнил, что кредит, который брала украинская сторона на покупку газа, брал не Виктор Янукович, а само государство, которое отвечает за этот долг.

Говоря о поставках газа по реверсу, Медведев подчеркнул: «Мы понимаем, что это наш, российский газ, но получает его Украина гораздо дороже, чем могла бы получать». А значит, «цена может быть ниже. Но для этого нужно договариваться», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Градус напряжения между Украиной и Россией по газовому транзиту и договору о возможных поставках сохраняется, и пока альтернативного решения, устраивающего всех, предложено не было, отмечает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Наиболее вероятный вариант разрешения спора, по его мнению, – заключение контракта на транзит по европейскому законодательству. То есть создание независимого оператора ГТС Украины.

Но до Нового года сделать это будет невозможно, так как перевод на правила «третьего пакета» всей системы требует времени, а сертификация независимого газотранспортного оператора еще даже не проведена. Для того, чтобы качественно пройти все консультации и отладить работу по новым правилам, Украине совместно с ЕС потребуется как минимум три месяца, а в идеале на такие процедуры может уходить более полугода. Поэтому шансов на то, что стороны придут к взвешенному решению к 31 декабря, становится все меньше. Однако в таком случае бесперебойность газовых поставок в Европу оказывается под угрозой, что не выгодно ни одной из сторон.

Позиция России в переговорах не меняется, констатирует аналитик – заключить новый контракт на транзит по европейским правилам на долгосрочной основе с возможностью прямой продажи газа украинским потребителям по цене более низкой, чем закупает реверсом Украина из ЕС. При этом Украина должна отказаться от требований по искам к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже.

Альтернативное предложение со стороны Украины: продление действующего контракта на один год, как предлагала Москва ранее, и закупка газа у России, но при условии, что это топливо будет оплачено в счет долга «Газпрома» перед «Нафтогазом» в размере 2,6 млрд долл. И это уже, разумеется, не устраивает Россию (не признающую решение арбиртажа, присудившее «Газпрому» выплату этой суммы).

Помимо этого, Украина рассчитывает обязать Газпром прокачивать как минимум 60 млрд куб м газа в год (в случае долгосрочного соглашения) с дополнительным бронированием мощности еще на 30 млрд кубов. Однако такое соглашение для Москвы также не приемлемо, отмечает Александр Пахомов, поскольку такие обязательства нивелируют возможности «Северного потока — 2», который строился с целью свести к минимуму объемы прокачки газа через Украину. В целом, заключает Александр Пахомов, остается не ясно, к какому решению стороны придут, но решение принимать необходимо, и срочно, поскольку время уже играет против всех участников спора.

Новые комментарии главы правительства РФ Дмитрия Медведева, как полагает Александр Осин, свидетельствуют о новых рисках для газового соглашения. Теперь они связаны уже и с начавшимся 9 декабря слушаниями в Верховном суде Великобритании по делу о дефолте, допущенном Украиной в 2015 году по своему суверенному долгу на сумму в $3 млрд перед РФ.

И в то же время он отмечает следующее: несмотря на то, что Болгария – не исключено – затягивает строительство продолжения «Турецкого потока», «Газпром» — за счет поставок через Австрию и системы ПХГ в Венгрии, возможно, обеспечил потенциал газоснабжения Южной Европы. Независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключает Александр Осин.

Если так, то тогда слова Дмитрия Медведева следует воспринимать, как реальную готовность не заключать сделку с Украиной. Это полностью меняло бы всю «газовую» политику на европейском направлении.