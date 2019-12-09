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Названы самые пьющие регионы России

Москва, 09.12.2019

Эксперты «Трезвой России» провели исследование, выяснив какие регионы страны наиболее пьющие.

Для этого они проанализировали такие показатели, как как объём проданной алкогольной продукции; количество людей, скончавшихся из-за отравления алкоголем; количество жителей того или иного региона страдающих алкогольной зависимостью, а также число преступлений, которые были совершены за год гражданами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

По данным официального сайта этой организации, лидерами этого не самого престижного рейтинга стали Чукотка, Приморье и Ненецкий автономный округ. При этом меньше всего в 2019 году употребляли алкоголь жители Дагестана, Ингушетии и Чечни. Российская столица расположилась на 8-месте, Санкт-Петербург – на 14-м.

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