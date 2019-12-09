Цена на нефть падает на новостях из Китая

Мирровые цены на нефть утром 9 декабря падают на новостях из Китая, которые свидетельствую о неутешительных статистических данных в стране по экспорту. Также инвесторов беспокоит возможная отсрочка по заключению торгового соглашения с Китаем, пишет Прайм.

Так по состоянию на 08.06 по московскому времени цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упали на 0,39%, достигнув показателя до $64,14 за баррель. Фьючерсы за январь марки WTI потеряли в цене 0,52%, до $58,89 за баррель.

При этом рынок с напряжением наблюдает ситуацию неожиданного падения экспорта из Китая в ноябре 2019 года на 1,1%, тогда как аналитики, напротив, ожидали рост показателя на 0,8%.

Так как Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, то подобные новости заставляют беспокоиться инвесторов, которые и так боятся снижения спроса сырье из-за торговой войны между КНР и США. По мнении рыночного стратега Axi Trader Стивена Иннеса, данные по экспорту — «жертва затянувшейся торговой войны».