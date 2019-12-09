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Почётный президент РФС рассказал, сможет ли сборная РФ сыграть на ЧМ по футболу в Катаре

Москва, 09.12.2019

Вячеслав Колосков – почётный президент Российского футбольного союза (РФС) – прокомментировал новость об отстранении РФ от участия в международных соревнований на четыре года исполнительным комитетом WADA. По его мнению, это не должно помешать нашей сборной сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Для этого, правда, как подчеркнул Колосков, надо ещё выйти из группы, передаёт «Чемпионат».  

«Поедем ли мы на чемпионат мира по футболу под российским флагом? Думаю, что если нас допустят до отборочного раунда, который ещё и выиграть надо, то в Катар мы поедем», – считает почётный президент РФС.

При этом он пока не знает, какая реакция на сегодняшнее решение WADA будет со стороны ФИФА.

«Об этой теме надо очень аккуратно говорить, но я твёрдо убеждён, что футбола эти запреты не коснутся. А на предстоящем Евро-2020 мы точно выступим под российским флагом», – резюмировал Колосков.

Ранее сообщалось, что исполком WADA на своём сегодняшнем заседании, которое проходит в швейцарской Лозанне, единогласно одобрил рекомендации комитета агентства отстранить Россию на четыре года от участия во всех спортивных международных соревнований, в том числе в Олимпийских игр и на чемпионатах мира.

Таким образом, наши спортсмены не смогут участвовать на летних Олимпийских играх-2020 в Токио и зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Напомним, поводом для скандала стали выявленные WADA несоответствия в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы. 

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