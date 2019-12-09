Прогноз погоды: сюрпризы продолжатся – синоптики рассказали о неожиданной погоде в России

Погода в первой декаде декабря удивила жителей России своим непривычным для начала календарной зимы мягким температурным фоном, который превысил среднестатистические показатели за последние 10 лет метеонаблюдений. Как обещают синоптики, климатические сюрпризы в ближайшие 7 дней продолжатся.

Неожиданная погода на Дальнем Востоке России.

Так, по прогнозу метеорологов, неожиданная погода ожидается почти на всей территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Благодаря тому, что большинство районов ДФО уже освободились от влияния ненастных циклонов, которые ранее атаковали Дальний Восток России, климатическая обстановка здесь нормализуется. И даже на Чукотке, где обычно в начале декабря стоят 30-градусные морозы, на этот раз аномально тепло.

Например, в Анадыре почти до конца рабочей недели будет просто фантастически тёплая погода – небольшой снег и от нуля до минус 4. К вечеру четверга, 12 декабря с ростом атмосферного давления усилится ветер, а столбики термометров опустятся до минус 7-8. К выходным похолодает до 9-13 градусов мороза. Но и такие показатели значительно превышают климатическую норму. А вот на юго-востоке округа погоду испортит циклон из Китая. Он окажет влияние на климатическую ситуацию Приморья и южных районов Хабаровского края. Здесь в период с 10 по 16 декабря ожидается сильный ветер, пройдут осадки, местами обильные и продолжительные, а воздух в ночные часы остынет до минус 18-21.

Аномальная погода в Сибири. Прогноз на 7 дней

Продолжатся климатические сюрпризы и в Сибири, где с началом календарной зимы Атлантические циклонические воздушные массы, которые неожиданно добрались сюда, повернули зимний характер погоды вспять. Под влиянием тёплого океанского воздуха в ближайшие дни по всему югу Сибири, а также в некоторых регионах восточной Сибири сохранится очень высокий для начала второй декады декабря температурный фон, который превысит норму сразу на 6-8 градусов, а в северных районах сразу на 12-14 градусов.

Например, в Красноярске до субботы, 13 декабря включительно – плюс 1 – минус 3; Кемерово – минус 1-5; Барнауле – минус 2-6, Абакане – минус 3-8; в Новосибирске – минус 4-8. Правда, сильный ветер, снегопады и гололедица всё-таки доставят определённый дискомфорт местным жителям, которым в МЧС рекомендуют быть очень внимательными и осторожными. Прежде всего, это касается водителей транспортных средств и пешеходов.

Погода на Европейском юге страны до конца этой недели

Весенняя погода наблюдается сейчас на всём Европейском юге России, который традиционно является самым тёплым на территории нашей страны. Накануне, здесь фиксировались удивительно высокие температуры. Так, в Крыму и на Черноморском побережье Кубани было плюс 10-12. Такая погода сохранится здесь и до конца начавшейся недели. Так, в Ялте, Гурзуфе, Саках и Евпатории, по прогнозу синоптиков, ожидается пасмурная, но комфортная погода – плюс 8-11, к выходным возможны осадки.

Ещё теплее будет на курортах Краснодарского края: в Новороссийске - плюс 10-13, без осадков; в Сочи – плюс 11-14, солнечно; в Туапсе – плюс 12-15, также солнечно и без осадков. Комфортно, солнечно, тепло и совсем без осадков будет в ближайшие 6-7 дней в Майкопе. Здесь, как обещают метеорологи, на солнце воздух будет прогреваться до плюс 10-11. А вот в Астрахани к выходным ударят морозы – по прогнозу синоптиков, столбики термометров в субботу, 14 декабря и в воскресенье, 15 декабря опустятся до минус 1-2, но осадков и сильный ветер пока не прогнозируются.

Погода в Москве на 7 дней. Точный прогноз синоптиков

На погоду в Москве в ближайшие 7 дней будет оказывать влияние атлантический циклон. При этом, как пояснили синоптики, Санкт-Петербург на этой неделе окажется ближе к центру циклона, чем Москва, поэтому и садков в городе на Неве будет больше, зато температурный фон немного выше. Так, сегодня в СПб было плюс 6, во вторник, 10 декабря прогнозируется плюс 4-5, дождь и мокрый снег. Со среды во всей Ленинградской области похолодает до плюс 1, усилится ветер и пойдёт дождь.

В Москве также ожидаются погодные сюрпризы. Во вторник и среду – плюс 2-3 и небольшие осадки в виде дождя. С вечера 11 декабря начнёт резко расти атмосферное давление, а температурный фон – падать. В ночь на четверг, 12 декабря подморозит до минус 4-5, днём в четверг, пятницу, субботу и воскресенье также морозно – минус 2-4, зато осадков пока не ожидается. Небольшой снег, по прогнозу синоптиков, возможно выпадет к вечеру воскресенья.