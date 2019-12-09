Путин и Меркель провели переговоры в Париже

В Париже перед саммитом «нормандской четверки» состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

В ходе состоявшейся беседы лидеры двух стран обсудили вопросы двухсторонних отношений, а также ситуацию в мире. Параллельно с этим в резиденции главы Франции Эмманюэля Макрона прошли переговоры президента Франции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Напомним, саммит с участием глав России, Украины, Германии и Франции должен был начаться в 18:00 мск. Предположительно, он продлится 2 часа 40 минут. По его окончанию состоится итоговая пресс-конференция.

Уже после этого должна состояться встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.