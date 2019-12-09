Путин остался доволен переговорами с Зеленским

Глава российского государства Владимир Путин заявил журналистам, что доволен результатами переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Хорошо, доволен», – сказал президент РФ журналистам, отвечая на вопрос, как прошла его встреча с Зеленским, и доволен ли он ей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Владимир Зеленским проводят встречу на полях «нормандского» саммита в Париже. В настоящее время переговоры между лидерами России и Украины уже завершилась. Они продолжались 1 час 20 минут.

Напомним, Путин и Зеленский до этого ещё ни разу не встречались.

Сейчас лидеры «нормандской» четвёрки собираются на деловой ужин, после чего выйдут на итоговую пресс-конференцию и ответят на вопросы журналистов.