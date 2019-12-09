Путин прокомментировал итоги первой встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости. Первые переговоры лидеров двух стран прошли на полях саммита в "нормандском формате" в Елисейском дворце в Париже. Президенты еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

""Хорошо, доволен", - сказал Путин журналистам, проходя мимо пресс-центра и отвечая на вопрос об итогах переговоров с Зеленским.

После этого начался ужин лидеров "нормандской четверки". Офис Зеленского сообщил, что переговоры лидеров стран продолжатся.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его коллега из Украины Владимир Зеленский на двусторонней встрече в Париже обсуждают совместную декларацию. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Встреча двух дилеров прошла после саммита «нормандской четверки». В нем принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также лидеры России и Украины.

Ожидается, что после встречи все участники саммита выйдут к прессе.