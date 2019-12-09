Россия может провести альтернативные Олимпийские игры

Алексей Мишин – известный отечественный тренер по фигурном катанию – прокомментировал решение исполкома Всемирной антидопингового агентства (WADA), которым российские спортсмены на четыре года отстранены от участия в международных соревнований, в том числе от Олимпийских игр.

По мнению специалиста, на территории РФ необходимо провести собственные соревнования, которые станут альтернативой Олимпиад. Как считает Мишин, это будет отличной поддержкой спортсменам, которых лишили возможности принять участие в главных стартах их жизни, передаёт РИА Новости.

«Исполком WADA своё решение уже принял и от него отказываться он не будет. Надежда на арбитраж. Но, если и он не увенчается успехом, то надо думать не о том, что произошло, а о том, что будет дальше. И здесь выход один – надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр. На месте спортивных руководителей я бы уже сейчас думал о том, как нам создать обстановку, которая в это трудное время поддержит российский спорт», – резюмировал тренер.