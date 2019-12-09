Россия заявила о жесткой позиции перед «нормандским» саммитом

Москва намерена занять жесткую позицию на переговорах в «нормандском формате» в пункте, касающемся выполнения Минских соглашений, пишут российские СМИ, ссылаясь на источник в российских госструктурах. Как сообщил источник газете «Коммерсантъ», для Киева эта встреча носит сугубо политический характер, для Москвы это «рабочий момент».

«Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», –пишет издание, ссылаясь на свой источник, который рассказал, что вряд ли Киеву удастся добиться пересмотра Минских соглашений.

Напомним, на сегодня 9 декабря намечена встреча «нормандской четверки», которая пройдет в Париже.Также в рамках саммита запланирована встреча президента Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским. Отдельным форматом пройдут переговоры французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.