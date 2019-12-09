Перед Новым годом банки больше ничего не обещают

Вкладам не рады

Традиционно в преддверие новогодних праздников большинство кредитных организаций предлагает своим клиентам специальные вклады с улучшенными условиями. Но только не в уходящем 2019-м. Согласно опросу агентства "Прайм", в этот раз как раз большинство российских банков не стали запускать приуроченные к Новому году сезонные вклады с повышенными ставками.

Так, среди банков из топ-35 рейтинга РИА Новости только девять кредитных организаций ввели новогодние вклады. В их числе Сбербанк с двумя сезонными вкладами, Московский кредитный банк с одним продуктом, Совкомбанк и "Почта банк" – также с одним подобным вкладом. Еще три банка: ВТБ, Альфа-банк и СМП Банк – запустили специальные предложения задолго до праздников.

Остальные опрошенные агентством 23 кредитные организации пока не предложили праздничные вклады, свидетельствует информация на их сайтах. Например, в "Абсолют банке" заявили, что ставка по действующим вкладам кредитной организации в данный момент находится на уровне сезонных предложений других банков, поэтому специальных акций не планируется.

Сезонные вклады уже не так популярны, как это было несколько лет назад, признает управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Верёвочкина. Это связано, прежде всего, с денежно-кредитной политикой Банка России по части регулирования ключевой ставки, а также с существенными изменениями конъюнктуры рынка. Согласно прогнозам ЦБ, в 2020 году продолжится снижение ключевой ставки, что, безусловно, скажется на стратегии привлечения банками средств граждан и приведет к охлаждению интереса банков к промо-вкладам с повышенной ставкой, в том числе и новогодним.

При этом, отмечает эксперт, важное значение имеет для банков стоимость привлечения ресурсов, так как от этого во многом зависит прибыль конкретного банка. Привлекают вклады с повышенной ставкой обычно только банки, которым необходимо абсорбировать средства для определенных целей в конкретный момент времени или банки, бизнес-модель которых позволяет это делать, то есть у них есть соответствующие инструменты размещения. Также сегодня крайне распространена практика пролонгации вкладов с повышенной ставкой, то есть лояльный клиент банка, продлевающий действие вклада, может получить ставку выше, чем клиент с улицы, что стимулирует клиентов продолжать сотрудничать со «своим» банком, несмотря на промо-предложения банков-конкурентов.

Помимо этого, продолжает Елена Верёвочкина, банки существенно обогатили продуктовую линейку привлечения денежных средств граждан, и текущие продукты полностью удовлетворяют потребности разных категорий клиентов. Так, сегодня, помимо вкладов, крайне популярны накопительные счета, а также различные виды карт с кэшбэком. Помимо того, что потенциальная доходность по этим продуктам для клиентов с учетом правильного использования обычно выше, чем по сезонным предложениям, клиенты еще и получают свободу использования денежных средств и не привязаны к срокам.

Но, тем не менее, признает Елена Верёвочкина, сезонные вклады остаются хорошим информационным поводом, и банки, безусловно, в том или ином виде, будут это использовать в маркетинговой политике привлечения новых клиентов.

Дорогая наша ликвидность

В 2019 году большинство банков действительно откажутся от новогодних предложений с повышенными процентными ставками, считает и управляющий партнер Exante Алексей Кириенко. Это связано с тем, соглашается он с предыдущим экспертом, что в этом году ЦБР взял курс на снижение основной процентной ставки на фоне существенного замедления инфляции. ЦБР в течение года значительно снизил ставки, и, судя по всему, ещё не окончил этот цикл. В условиях, когда ожидается снижение ставки, банкам нет смысла предлагать “новогодние” вклады с повышенными ставками — в этом случае они будут вынуждены платить повышенную ставку целый год.

В течение предыдущих лет российские банки действительно предлагали сезонные вклады с повышенными процентными ставками (в условиях ожидаемого роста ставок от ЦБР), напоминает аналитик. Декабрь — период, когда банки переживают значительную волатильность, связанную с ликвидностью. В этот период Федеральное казначейство изымает средства с депозитов в коммерческих банках в преддверии предновогоднего роста расходов бюджета, в то время как на рынке может появиться повышенный спрос на кредиты. Бюджет же резко наращивает траты только в последние дни года.

В результате, отмечает Алексей Кириенко, на какое-то время ликвидность в банковской системе ухудшается. Чтобы пережить период сезонного оттока, банки предлагали сезонные вклады. В этом году ожидания роста по кредитным портфелям более сбалансированы. Вероятно, говорит эксперт, чтобы не переплачивать, банки предпочтут получить ликвидность на межбанке, а также меньше внести на депозиты ЦБ, но не станут привлекать более дорогую ликвидность с рынка.

В целом, обращает внимание генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин, россияне уже успели вывести со счетов в 2019 году более 80 млрд рублей и если финансовые организации вновь снизят ставки по депозитам, отток средств продолжится и в 2020 году. Дело в том, подтверждает он мнение других аналитиков, что в большинстве банков проценты по вкладам едва обгоняют инфляцию, которая в этом году около 4%, а самые большие проценты, которые гарантирует банк – около 6%.

Людям просто невыгодно хранить деньги, которые не приносят дохода. Банки снижали ставки несколько раз за год – вслед за решениями Центробанка о снижении ключевой ставки. Сейчас она остановилась на 6,5%, а 13 декабря состоится итоговое собрание совета директоров регулятора – пока сигналов о смягчении денежно-кредитной политики не поступает, но не исключено, что будет еще одно снижение – на 25 б.п. Если это случится, полагает Андрей Хохрин, люди еще меньше будут интересоваться акциями банков, так как те снова снизят ставки.