ВАДА приняло решение не допускать Россию четыре года к участию в Олимпиадах и ЧМ

Россия лишена права четыре года участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. Такое решение принял исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства. В число соревнований, на которые Россия не будет допущена, входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.

В сообщении ВАДА, говорится, что «рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно». Также РФ не сможет принимать у себя дома крупные международные соревнования, такие как чемпионаты мира, и подавать заявки на их проведение.

Помимо этого российские чиновники от спорта и руководители российских Олимпийского и Паралимпийского комитетов не смогут посещать международные спортивные мероприятия.

ТАСС сообщает, что заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства прошло сегодня 9 декабря в Лозанне.

Ранее глава международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК будет ориентироваться на решения ВАДА по России, поскольку это прописано в стандарте по соответствию.