В Сербии назвали главного друга страны

Министр по инновациям сербского правительства Ненад Попович, рассказал, кто для его страны является «главным другом и союзником», сообщает агентство РИА «Новости».

Он в частности рассказал, что «сегодня у Сербии нет большего друга и союзника, чем Росси, когда речь идет о защите ее государственных и национальных интересов». Политик заявил, что Москва всегда помогала Белграду, когда могла это сделать,а если «не могла помочь в силу внутренних причин, то никогда не мешала».

Попович заверил, что Белград всегда будет противостоять «любым попыткам представить Россию в негативном свете в Сербии». Политик также напомнил о соглашении по зоне свободной торговли Белграда и ЕАЭС, которое дало возможность выйти сербскому бизнесу на рынок в 200 млн человек. Также Попович рассказал, что Сербия, «впервые за 30 лет развивает свои возможности совместно с Россией по исследованию мирного атома».