«Северный поток-2» не будет построен в запланированные сроки

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" сообщила о задержках с завершением строительства газопровода. В компании признали, что не смогут уложиться в озвученные ранее сроки строительства объекта, сообщает DW.

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", - отметили в компании,

В компании не смогли назвать точную дату завершения строительства трубопровода из-за погодных условий. Ранее планировалось до конца 2019 ввести объект в эксплуатацию.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.