СМИ: в графике Зеленского во время «нормандского» саммита встречи с Путиным нет

Стал известен график президента Украины Владимира Зеленского во время «нормандского саммита», который пройдёт сегодня в Париже. По данным издания «Европейская правда», которое ссылается на информацию, представленную офисом лидера «самостийной», Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (в 16:55 мск). В 17:05 мск у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в 17:30 мск – с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Сам саммит с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции начнётся в 18:00 мск. После его завершения состоится итоговая пресс-конференция по итогам саммита. А вот встречи с главой РФ Владимиром Путиным в этом графике президента Украины нет.

Между тем, помощник российского лидера Юрий Ушаков утверждает, что главы Украины и России всё-таки встретятся в Елисейском дворце, но уже после окончания «нормандского саммита». При этом, он подчеркнул, что что никаких ограничений по времени нет.

«Встреча будет продолжаться столько, сколько потребуется», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он также рассказал, что в ходе предстоящей встречи Путин и Зеленский обсудят реализацию Минских договоренностей. Будут ли лидеры России и Украины говорить о транзите газа, Ушаков не сообщил. Однако известно, что с российской стороны в переговорах с Зеленским будут участвовать глава Минэнерго Александр Новак, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства Владислав Сурков.