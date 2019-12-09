США признали, что отстают от России в разработке гиперзвукового оружия

Вашингтон значительно отстает от России в разработке гиперзвукового оружия, рассказал министр обороны США Марк Эспер на форме по безопасности в Калифорнии. Он подтвердил, что в дело идет «каждый доллар».

Эспер заявил, что несколько лет назад настолько лидировали в области гиперзвукового оружия, что решили сделать перерыв. В итоге Россия перегнала США, которым сейчас приходится находиться в роли догоняющих.

«Министерство обороны вкладывает каждый доллар для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия», - заявил Эспер. Он подтвердил, что есть серьезная обеспокоенность российским лидерством в этой области, поскольку «по этим вещам нет отчета и верификации».

Министр также остановился на вопросе ДРСМД, заявив, что у России «есть военный потенциал, которого у нас нет, в том, что касается ракет средней и меньшей дальности». Эспер сообщил, что в его ведомстве внимательно следят за «тем, что делают русские».