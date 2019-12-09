Стало известно, когда состоится встреча Путина и Зеленского

Появилась информация, когда состоится встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По данным офиса главы «самостийной», лидеры двух стран проведу переговоры до итоговой пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате», не после неё, как это было запланировано ранее, передаёт РИА Новости.

«На 9 декабря запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. По её завершению состоится итоговая пресс-конференция по результатам саммита», – заявили в офисе украинского лидера.

В свою очередь Дмитрий Песков – пресс-секретарь Путина – раскрыл подробности знакомства президентов России и Украины. По его словам, лидеры двух стран во время знакомства пожали друг другу руки.

«А встреча между ними ещё впереди», – подчеркнул представитель Кремля, добававь, что перенос встречи не означает, что её продолжительность будет ограничего по времени.

Напомним, ранее сообщалось, что саммит с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции должен был начаться в 18:00 мск. а по его завершению – через 2 часа 40 минут – итоговая пресс-конференция. И лишь после этого должны были встретиться Путин и Зеленский. Однако саммит начался с полуторачасовой задержкой. Сколько он может продлиться по времени, неизвестно.