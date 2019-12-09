Трамп забыл, как называется Украина

Американский президент Дональд Трамп, в ходе рассказа о поездке своего адвоката Руди Джулиани в Киев, забыл название Украины, назвав страну «каким-то местом».

«Я просто знаю, что он вернулся из какого-то места. Он говорит, что у него много хорошей информации», - пишет The Hill в своем Twitter. Лидер США сообщил также, что еще не беседовал с Джулиани «об этой информации», - сообщил Трамп американским СМИ.

Также Трамп рассказал, что всю собранную в Киеве информацию Джулиани представит генеральному прокурору и Конгрессу. Президент США добавил, что «по его сведениям, адвокат нашел много интересного».

Напомним, Джулиани посетил Киев 4 декабря, где встретился с депутатами Рады Андреем Деркачом и Александром Дубинским. Днем ранее адвокат Трампа провел встречу с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.