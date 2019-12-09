Украина попытается выставить счет России на 150 млрд долларов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что по вине России Украина потеряла от 50 до 150 млрд долларов США.

«Сегодня переговоры в Нормандском формате… предоставлю статистику о потерях экономики от Российской агрессии. Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку около 100 млрд). А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях (Крым+Донбасс) составляет около 85 млрд грн (3,5 млрд долларов США - Эксперт)», - написал Милованов на своей странице в Facebook.