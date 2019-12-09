В Госдуме прокомментировали решение ВАДА по отстранению России от соревнований

Серьезным ударом по российскому спорту назвали депутаты и сенаторы отстранение страны на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира.

В частности от зампреда комитета СФ по международным делам Андрея Климова прозвучал призыв разобраться со всеми «огрехами и промахами», отвечающим за российский спорт. Именно ошибки спортивной номенклатуры позволяют ВАДА разворачивать кампанию против России. Климов заявил, что не склонен думать о более серьезных, чем во всем мире нарушениях, в российской антидопинговой политике.

«Нам необходимо разобраться с теми, кто отвечает у нас за антидопинговую политику», –цитирует РИА «Новости» Климов. Он уверен, что еще два года назад было очевидно, что ВАДА «не отстанет» от России и будет использовать ее любые «огрехи и промахи».