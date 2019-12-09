В Минобороны рассказали об усилении российской ядерной триады

Как рассказал в ходе селекторного совещания министр обороны России Сергей Шойгу, воздушный компонент ядерной триады России значительно усилился за счет обновления парка Дальней авиации.

По словам министра, значительный объем работ в плане модернизации выполнен на самолетах Ту-95МС ПАО «Туполев». В частности была произведена замена «морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования».

Все эти меры привели к пополнению парка Дальней авиации «запланированным количеством исправных стратегических бомбардировщиков». Помимо этого Шойгу дал поручение увеличить количество боевых кораблей, вооруженных ракетами «Калибр» и «Циркон».

Министр корме этого заявил, что необходимо «расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах».

Напомним, ядерная триада – это вооруженные силы, оснащенные ядерным арсеналом, который включает в себя стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подлодки.