В Париже началась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского

В Елисейском дворце в Париже началась первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По данным ТАСС, которое ссылается на своего корреспондента, находящегося сейчас в столице Франции, беседа началась на полях саммита «нормандской четверки», сразу после завершения саммита, в котором также участвуют канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Предположительно переговоры между Путиным и Зеленским продлятся 45 минут, после чего лидеры снова соберутся вчетвером на рабочий ужин, а затем проведут совместную пресс-конференцию, которая будет посвящена итогам саммита.

Ранее сообщалось, что что в ходе предстоящей встречи Путин и Зеленский обсудят реализацию Минских договоренностей. Будут ли лидеры России и Украины говорить о транзите газа, не уточняется. Однако известно, что с российской стороны в переговорах с Зеленским участвуют глава Минэнерго Александр Новак, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и помощник главы государства Владислав Сурков.