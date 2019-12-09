WADA отстранит от соревнований 145 российских спортсменов с подозрительными пробами

Джонатан Тейлор – глава комитета WADA – заявил, что агентство отстранит от участия во всех международных соревнованиях 145 спортсменов из РФ с подозрительными допинг-пробами.

В ходе пресс-конференции в Лозанне, она рассказал, что в распоряжении WADA есть фамилии всех спортсменов из базы данных московской лаборатории, в том числе тех, чьи данные были изменены или удалены, передаёт РИА Новости.

«Мы знаем фамилии этих спортсменов, – пояснил он. – Всего их 145 человек. Могу сказать, что они точно не смогут участвовать в Олимпийских играх и на Паралимпиадах, ни по флагом России, ни по нейтральными знамёнами».

Напомним, 9 декабря исполком WADA единогласно принял решение об отстранении России на 4 года от участия во всех международных соревнований, в том числе на Олимпиадах и на чемпионатах мира. Как пояснил почётный президент РФС Вячеслав Колосков, это решение не должно помешать сборной России сыграть на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

В свою очередь известный отечественный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что на территории РФ необходимо провести собственные соревнования, которые станут альтернативой Олимпиад. По мнению Мишина, это будет отличной поддержкой спортсменам, которых лишили возможности принять участие в главных стартах их жизни.

Между тем в Госдуме назвали сегодняшнее решение WADA серьёзным ударом по российскому спорту.