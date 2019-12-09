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Миру грозит японизация

Москва, 09.12.2019
Инвесторы боятся, что следующая вспышка стагнирующей инфляции и снижения процентных ставок после Японии и Европы распространится и на другие страны, включая, возможно, и США.
#Мировая экономика
#Экономика
  • Миру грозит японизация

AP/TASS

В этом году экономисты вновь громко заговорили об японизации мировой экономики. Эта «болезнь» уже охватила Японию и Европу, куда она пришла в виде количественного смягчения и отрицательных процентных ставок по вкладам и облигациям. Специалисты опасаются, что в следующем году она распространится и на всю остальную планету, включая США, которым для введения нулевых ставок достаточно, по мнению специалистов, сползти в самую обычную рецессию. Предпосылки же для этого, как следует из анализа динамики поведения кривой доходности, имеются. В случае прихода рецессии ФРС придется последовать примеру коллег из Японии и еврозоны и вернуть количественное смягчение.

Пока на своих заседаниях на этой неделе ни ФРС, которая в этом году уже трижды снижала процентные ставки, ни ЕЦБ не собираются предпринимать никаких радикальных действий. Главный американский банк, скорее всего, возьмет передышку и не будет трогать ставку как минимум до первого квартала следующего года.

«У Центробанков нет другого выхода, как поддерживать рискованные активы и цены на них до того времени, когда станет возможной финансовая экспансия»,- считает Ричард Ходжес из Nomura Asset Management.

В Италии политические риски практически не повлияли на инвесторов, которые прогнозируют на следующий год нулевые ставки на фоне прогнозов, что ЕЦБ может еще раз их снизить.

В Греции, где еще семь лет назад стоимость заимствований достигала 44%, сейчас ставки опустились до 1,5%!

Отрицательные ставки и денежное стимулирование ЕЦБ помогли укрепить положение наиболее слабых членов еврозоны, но с другой стороны, затруднили для банков получение прибыли. Под угрозой оказались и пенсионные накопления.

Ввести нулевые и отрицательные ставки в скором будущем вполне могут Великобритания и Австралия.

«Японизация будет разворачиваться долго,- объясняет менеджер австралийской финансовой компании Nikko Asset Management Ltd Крис Рэндс.- Главная проблема прячется в Европе. Стоит им чихнуть, и у нас начинается простуда».

Главный банк Зеленого континента опустил процентные ставки до рекордно низких 0,75% и сейчас, скорее всего, присоединится к ЕЦБ и Bank of Japan и введет программу количественного смягчения экономики впервые в истории страны.

В Британии, по мнению аналитиков Citigroup Inc., поворотным моментом может стать жесткий брексит, т.е. выход из Евросоюза без соглашения, вероятность которого, хотя и уменьшилась, но не исчезла окончательно. 

Впрочем, одного спасения экономик от введения отрицательных ставок может оказаться недостаточно. Несмотря на неплохие данные на рынке труда ставки по десятилетним американским гособлигациям опустились ниже 2% в августе и с тех пор так и не поднимались.

Джек Макинтайр из Brandywine Global Investment Management считает, что процентные ставки останутся на столь же низком уровне и в следующем году, нон е исключает возможности и того, что ставки по десятилетним облигациям может опуститься ниже рекордных 1,318% (2016).

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