Украинский МИД обозначил переговорные позиции Зеленского в Париже

Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал приоритеты президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в формате «нормандской четверки». «Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству - основные элементы позиции на завтра. Нет значения, за общим столом переговоров или тет-а-тет», - написал Пристайко в своем твиттере.

Сегодня, 9 декабря, в Париже должна состоятся встреча глав России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе.