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Прогноз погоды: крещенские морозы отменяются – синоптики удивили прогнозом на январь

Москва, 01.01.2020
  • Прогноз погоды: крещенские морозы отменяются – синоптики удивили прогнозом на январь

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Завершившийся год запомнится жителям большинства российских регионов аномально тёплой зимой. По прогнозу синоптиков, начало 2020 года также не будет отличаться морозной погодой.

Погода в январе в Сибири. Прогноз синоптиков

Так, в Сибири в первой половине январе ожидается относительно тёплая погода, затем температурный фон несколько понизится. При этом метеорологи пока не прогнозируют традиционных морозов на Крещение. В частности, в Новосибирской области в течение всей первой недели нового года ожидаются ежедневные снегопады при комфортной погоде. Так, в период с 1 по 5 января в светлое время суток температура воздуха будет колебаться от 1 до 7 градусов мороза. С наступлением темноты стане прохладнее – минус 3-9.

Примерно с 8 января столбики термометров поползут вниз, но аномальных морозов всё-таки не ожидается. По прогнозу синоптиков, на «старый» Новый год подморозит до минус 11-12. Пик похолодания придётся на последнюю декаду месяца – метеорологи обещают в этом период минус 14-17, что для Новосибирской области вполне нормальная погода.

В целом же, по данным иноптиков, на юге Западной Сибири предполагаемая среднемесячная температура января составит примерно минус 15-16, что на 1-2 градуса ниже нормы. Ожидаемое количество осадков в январе на всей территории Сибири будет в пределах средних многолетних значений.

Погода на Урале. Прогноз синоптиков на январь

Не стоит ждать крещенских морозов и жителям Урала. По прогнозу синоптиков, уже, в первой декаде первого месяца 2020 года в регионе будет властвовать тёплый циклон. Так, сегодня в Екатеринбурге столбики термометров опускались до минус 4. В начале следующей недели станет ещё теплее – всего минус 2-3. Таким образом, после 25-градусных морозов, которые наблюдались в конце декабря, на Урале наступит почти весенняя погода.  

Ближе к «старому» Новому году похолодает до минус 10. Кроме того, прогнозируются обильные снегопады, которые будут идти как минимум до 25-26 января. При этом ни сильных морозов, ни шквалистово ветра метеорологи не обещают.

Погода в Москве в январе. Точный прогноз синоптиков

Тепло будет почти весь первый месяц 2020 года и в Москве. По прогнозу синоптиков, с 1 по 5 января климатические условия в российской столице будут формироваться под влиянием промежуточного гребня антициклона. Поэтому в Москве ожидается облачная, но тёплая погода с дневным температурным фоном плюс 1-3. Завтра и воскресенье, 5 января возможен небольшой снег.  

В начале следующей недели в регионе похолодает до минус 3-4, по области - до минус 5. При этом атмосферное давление, которое упало накануне Нового года, будет постепенно расти и к Рождеству вернётся к нормальным показателям - 745 мм ртутного столба. До конца месяца температурный фон будет меняться в сторону понижения, но как утверждают синоптики, в этом году в Москве крещенские морозы в столице отменяются.

Из архива московской погоды

Декабрь завершившегося года в Москве стал одним из самых тёплых за всю историю наблюдений за погодой. Среднесуточный температурный фон в первом зимнем месяце превысил многолетние значения на 7 градусов. Тёплую эстафету декабрь передал январю. В последние годы первый день нового года редко балует москвичей бодрящими морозами, а в 1973 году и вовсе удивил рекордным теплом. Максимальная температура тогда повышалась до плюс 4,2 и стала самой высокой температурой для 1 января. При этом наиболее холодная новогодняя ночь пришлась на 1905 год, тогда столбики термометров опускались до минус 33,6, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. В 1995 году начало года отличилось сильными снегопадом. Тогда за сутки выпало 15,2 мм осадков.

В прошлом году Новый Год был с морозцем: температура ночью составляла минус 4,8, а днём - минус 1,8. Существенных осадков зафиксировано не было.

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