В новогодних гуляниях в РФ участвовали почти 6,5 млн человек

Согласно официальной информации МВД РФ, в новогодних гуляниях в России в ночь с 31 декабря на 1 января приняли участие около 6,5 млн человек. Общественный порядок обеспечивали примерно 67,5 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и ЧОП, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на официального представителя Министерства внутренних дел России Ирину Волк, серьёзных нарушений общественного порядка зафиксировано не было. По её словам в настоящее время правоохранители продолжают продолжают нести службу на праздничных новогодних мероприятиях.