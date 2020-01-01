В РФ повысили зарплаты

С 1 января в нашей стране увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Согласно информации пресс-службы Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда России), МРОТ теперь составляет 12 130 руб. Таким образом, он увеличен на 7,5%

Повышение минимального размера оплаты труда непосредственно коснется примерно 3,2 млн российских граждан. При этом после роста МРОТ автоматически возрастает (на 300 руб.) и минимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет – он составит 4 800 руб.

На 3 000 руб. увеличится минимальное пособие по беременности и родам (55 000 руб.). А размер пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном вырастет с 370 руб. до 398 руб.