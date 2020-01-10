Американские СМИ утверждают, что украинский Boeing был сбит двумя ракетами

Согласно информацию, которую публикуют американские СМИ, украинский Boeing737-800, потерпевший крушение в Тегеране, был сбит сразу двумя ракетами иранских ПВО.

В частности, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, Иран захватил радаром пассажирское воздушное судно, по которому было выпущено две ракеты класса «земля-воздух». В свою очередь CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя в Белом доме, который ознакомился с данными разведки, также утверждает, что Boeing был сбит двумя ракетами российского производства «Тор-М1».

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится «установить безоговорочную истину» в вопросе авиакатастрофы самолета украинских авиалиний, однако, версия попадания ракеты в Boeing не исключается.

«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной», – написал Зеленский в своём Telegram-канале.