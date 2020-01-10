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Благополучие развитых экономик держится на хрупком балансе

Москва, 10.01.2020
#Мировая экономика
#Финансовый кризис
  • Благополучие развитых экономик держится на хрупком балансе

AP/TASS

Планета вступила в третье десятилетие XXI века. Развитые экономики пытаются сохранить равновесие на неустойчивом основании высокого потребления, высоких цен активов и долгов домохозяйств. Любое серьезное потрясение или усиление волатильности могут спровоцировать появление порочного круга, который станет сильнейшим ударом по экономической и финансовой системам, пишет Bloomberg.

С момента окончания большой рецессии прошли уже более десяти лет. В последние годы личное потребление, усиленное приводящими к большим дефицитам бюджета расходами властей, поддерживает рост экономики. Растущая занятость помогает людям покупать больше. Но с учетом слабого роста зарплат главным фактором в потреблении являются кредиты и заимствования, залогом для которых являются растущие цены на недвижимость и акции компаний и ценные бумаги.

В теории эффект аккумулирования богатств повышает потребление, но высокая цена активов может не материализоваться в денежные потоки. Это же приведет к росту задолженности домохозяйств.

Глобальный долг домохозяйств достиг приблизительно 75% ВВП. Причем, наиболее высокие уровни его именно в развитых экономиках. Для сравнения: в 2007 г. эта цифра составляла 57%, еще десятью годами ранее – 42%.

Даже при низких процентных ставках расходы на обслуживание долгов домохозяйств остаются высокими и колеблются от 8 до 16%.

Эта комбинация высоких потребления, цен и долгов оказывает мощное негативное воздействие и может привести к петле обратной связи.

На первом этапе рост цен активов способствует росту кредитования и потребления, которые, в свою очередь, ведут к дальнейшему росту цен. Более медленный рост, безработица или снижающиеся доходы или цена активов могут запустить цикл в обратном направлении.

Любой шок, связанный с доходами: будь-то безработица, снижение зарплаты, снижение ставок или дивидендов должны быть компенсированы снижением потребления. Более высокие выплаты по обслуживанию долга или неспособность их реструктурировать тоже негативно влияет на потребление.

Одной из областей «заражения этим вирусом» является финансовая система. Если положение на рынке труда ухудшается, домохозяйствам труднее обслуживать свои кредиты и долги. Банки уменьшают кредитование и делают его более дорогим.

Вынужденные продажи, дефолты и т.д. запускают в действие спираль снижения цен на определенные виды активов. Снижение богатств домохозяйств приводят к дальнейшему снижению потребления.

Отложенные покупки домов и ремонты негативно влияют на строительный сектор. Эта схема особенно актуальна для развитых экономик и, в первую очередь, для США и еврозоны, где строительство составляет около шестой части экономики.

Там где банки являются главными игроками на биржах, как, например, в США, Великобритании и Австралии, дальнейшие неприятности приносят сокращение прибыли банков, которое опять же негативно влияет на цены акций и размер дивидендов. Все это еще сильнее давит на потребление.

Не следует забывать и правительственные финансы. В целом сбор налогов снижается. Прямые доходы, получаемые от недвижимости и финансовых транзакций, падают. Если власти вынуждены поддерживать финансовые учреждения, то это отрицательно сказывается на их балансе. Последняя характеристика находится на низком уровне после 2008 года. Бегство капитала или сократившийся приток средств так же, как уход иностранных инвесторов, еще больше сокращает текущие счета и негативно действует на национальные валюты.

Этот цикл повторяется снова и снова до тех пор, пока не возникает новый баланс. Сейчас как раз это произошло в Австралии. Шок от снижения кредитования спровоцировал снижение цен на недвижимость, которое замедлило развитие экономики и ослабило финансовый сектор. Временной стабилизации удалось достичь благодаря снижению процентной ставки до 0,75%, ослаблению контроля за кредитованием и действиям правительства.

Недавние действия центробанков в разных странах по возврату к политике количественного смягчения отражают понимание того, что высокие цены активов следует поддерживать при помощи монетарной и иной политики для того, чтобы обезопасить потребление, потому что на него в развитых экономиках приходится от 50 до 60% ВВП. Но и здесь имеются подводные камни. Проблема состоит в том, что эти действия увеличивают долги и препятствуют нормальным циклам формирования цен на активы, а в конечном итоге еще больше усиливает уязвимость домохозяйств.

Способность сохранять хрупкое равновесие остается главной проблемой развитых экономик. Чем хуже это удается властям, тем сильнее социальные протесты населения по всему земному шару.

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