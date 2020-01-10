Вход/Регистрация Подписка

Иран отверг обвинения в причастности к катастрофе украинского самолета

Москва, 10.01.2020

«Большой ложью» и «мошенничеством» назвал официальный представитель правительства Ирана Али Рабей обвинения иранской стороны в причастности к катастрофе самолета Boeing-737 Международных авиалиний Украины, передает телеканал Ирана Press TV.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его коллега британский премьер Борис Джонсон выдвинули Тегерану обвинение в том, что самолет был сбит иранской ракетой.

Рабей заявил, что «после того, как выяснится, что обвинения мошеннические, «никто не посмеет взять на себя ответственность за такую большую ложь». Рабей заявил данные обвинения «психологической операцией американского правительства».

Напомним, Тегеран пригласил участвовать в расследовании причин катастрофы украинского лайнера США, Канаду, Украину и компанию-производителя Boeing.

Напомним, 8 января потерпел крушение самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Пассажиры и члены экипажа погибли. На борту к моменту катастрофы находились граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Волхвы всегда в пути
      Что происходит с нами в Новый год и Рождество? Почему так много свободного времени и как мы его тратим? Вокруг Нового года время перестаёт быть обыкновенным, оно становится «чудесным»…
    2. Ирак: уход по-американски
      Парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны. «За» проголосовало 170 депутатов, против – ни одного. Но итоговое решение о выводе должен принять сам Дональд Трамп
    3. Катастрофа на фоне обострения
      По поводу катастрофы украинского Боинга-737, случившейся 8 января после вылета из тегеранского аэропорта, выясняются все более странные и настораживающие подробности. Но сам ее политический фон таков, что провоцирует к выдвижению экзотических версий, а расследование с самого начало оказалось затруднено
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама