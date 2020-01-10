Иран отверг обвинения в причастности к катастрофе украинского самолета

«Большой ложью» и «мошенничеством» назвал официальный представитель правительства Ирана Али Рабей обвинения иранской стороны в причастности к катастрофе самолета Boeing-737 Международных авиалиний Украины, передает телеканал Ирана Press TV.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его коллега британский премьер Борис Джонсон выдвинули Тегерану обвинение в том, что самолет был сбит иранской ракетой.

Рабей заявил, что «после того, как выяснится, что обвинения мошеннические, «никто не посмеет взять на себя ответственность за такую большую ложь». Рабей заявил данные обвинения «психологической операцией американского правительства».

Напомним, Тегеран пригласил участвовать в расследовании причин катастрофы украинского лайнера США, Канаду, Украину и компанию-производителя Boeing.

Напомним, 8 января потерпел крушение самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Пассажиры и члены экипажа погибли. На борту к моменту катастрофы находились граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.