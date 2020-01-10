Киев выразил протест против визита Путина в Крым

Москва получила ноту протеста от Киева из-за визита президента России Владимира Путина в Крым. Новость сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на своей странице в соцсети твиттер.

В посте представитель ведомства называет Крым «временно оккупированной территорией», а визит Путина «несогласованным с Украиной». Также Зеленко называет учения РФ в районе российского полуострова «незаконными».

Также МИД Украины считает, что подобные учения являются «грубым нарушением украинского государственного суверенитета и территориальной целостности».

Напомним, президент России Владимир Путин посетил учения Северного и Черноморского флотов, которые прошли у берегов Крымского полуострова. В ходе маневров были опробованы новые формы и способы применения боевой техники, а также авиации дальнего действия.