Корабли РФ и США опасно сблизились в Аравийском море

В северной части Аравийского моря российский военный корабль совершил маневры близ эсминца США Farragut. По данным телеканала CNN, который ссылается на заявлением ВМС США, инцидент произошёл ещё накануне. Однако информация об этом появилась только сейчас

Как подчеркнул собеседники телеканала, этот «инцидент являет собой пример сближения между вооруженными силами США и РФ, поэтому в Вашингтоне считают его небезопасным и провокационным».

Другие подробности случившегося не сообщается. Российская сторона пока не комментирует данный инцидент.